В Москве за неделю госпитализированы 10 тыс. человек с коронавирусом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается непростой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последнюю неделю только госпитализированы около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваний несколько снизилась, но все равно ситуация остается сложной", - сказал Собянин в понедельник журналистам.

Москва занимает первое место в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 824 494 случая заражения. Выздоровели 1 599 004, умерли 31 438.

За минувшие сутки выявлено 7103 эпизода заражения.

По данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в Москве прошли 5 006 956 человек, коллективный иммунитет составляет 62,7%.