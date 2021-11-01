Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве за неделю госпитализированы 10 тыс. человек с коронавирусом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается непростой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последнюю неделю только госпитализированы около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваний несколько снизилась, но все равно ситуация остается сложной", - сказал Собянин в понедельник журналистам.

Москва занимает первое место в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 824 494 случая заражения. Выздоровели 1 599 004, умерли 31 438.

За минувшие сутки выявлено 7103 эпизода заражения.

По данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в Москве прошли 5 006 956 человек, коллективный иммунитет составляет 62,7%.

Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости

Мэрия Москвы допустила полный отказ от строителей-мигрантов

Трем московским барам грозит закрытие за дискотеки в нерабочие дни

Трем московским барам грозит закрытие за дискотеки в нерабочие дни

РПЦ предупредила о рисках использования системы Face Pay в метро

Из хранилища московского музея пропал рисунок авангардиста Янкилевского

В Москве выросла детская смертность от COVID-19

Участникам фотопровокации на фоне Василия Блаженного дали по 10 месяцев

Участникам фотопровокации на фоне Василия Блаженного дали по 10 месяцев
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в Москве за первые сутки "эпидканикул" снизилась на 11%

Суточная COVID-заболеваемость в Москве за первые сутки "эпидканикул" снизилась на 11%

Бесконтактную оплату проезда введут на всех турникетах метро Москвы до конца 2022 г.

Пандемия коронавируса

В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19

В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19
Пандемия коронавируса

Операторы попросили власти Москвы разрешить работу салонов связи в нерабочие дни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });