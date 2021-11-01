В России за сутки зафиксировано 40,4 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Еще 40 402 случая коронавируса выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

Третьи сутки подряд число новых случаев заражения коронавирусом превышает отметку в 40 тысяч, подъем заболеваемости идет во всех регионах.

В РФ умерли за сутки 1 155 человек. Из них в Москве - 96, в Санкт-Петербурге - 85, в Московской области - 47.

Общее число жертв COVID-19 достигло 239 693.

Новые заражения зарегистрированы во всех 85 регионах страны. Больше всего заболевших выявили в Москве - 7 103, в Петербурге - 3 250, в Московской области - 2 860.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 554 192 случая коронавирусной инфекции.

Поправились и выписаны 7 млн 381 726 пациентов, из них 23 187 - за последние сутки, включая 5 257 выздоровевших в Москве.