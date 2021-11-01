Большинство москвичей заходят в метро в масках, но многие затем снимают их

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Усиление проверок соблюдения масочного режима в метро в период нерабочих дней в Москве привело к увеличению доли пассажиров, которые носят средства индивидуальной защиты, сообщили "Интерфаксу" в ГКУ "Организатор перевозок".

"99% пассажиров заходят в метро в масках. Однако некоторые снимают или спускают маски во время поездки", - привели в учреждении слова его руководителя Владислава Султанова.

Он напомнил, что в связи с ростом числа зараженных COVID-19 в Москве в период нерабочих дней в столичном транспорте, в частности в метро, усилили проверки масочного режима. В сутки проверки проводят не менее 1,5 тыс. контроллеров.

Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. руб.

Нерабочие дни установлены в Москве с 28 октября по 7 ноября.

За минувшие сутки выявлено 7103 эпизода заражения.