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Аэропорты Москвы отменили и задержали больше ста авиарейсов из-за тумана

Аэропорты Москвы отменили и задержали больше ста авиарейсов из-за тумана
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы отменили 36 рейсов и еще 70 задержали, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". С вечера понедельника город окутал густой туман, к утру он не рассеялся.

В "Домодедово" и "Шереметьево" отменены по 15 рейсов, еще шесть - во "Внуково". Также в "Шереметьево" задерживается 31 рейс, в "Домодедово" - 22, во "Внуково" - 17.

Более 30 самолетов, летевших в аэропорты Московского авиаузла, ушли на запасные аэродромы из-за тумана во вторник, сообщили в Росавиации. По данным на 8:30 по Москве, из "Шереметьево" ушли на запасной аэродром четыре самолета, из "Внуково" - 20, из "Домодедово" - 10.

"Вылет самолетов состоится после улучшения метеоусловий", - сказал представитель Росавиции.

Московские аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях, заявил агентству информированный источник. По его словам, аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Москва Шереметьево Домодедово Внуково Росавиация

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