Туман не повлиял на работу общественного транспорта Москвы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Туман, накрывший Москву с вечера понедельника, не повлиял на движение наземного транспорта в городе, сообщили "Интерфаксу" в "Мосгортрансе".

Туман и видимость в диапазоне 200-700 метров сохранятся в Москве до 14:00, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

К утру вторника аэропорты столичного авиаузла, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", отменили 30 рейсов и еще 70 задержали. В Росавиации добавиил, что, на 8:30 утра, из "Шереметьево" ушли на запасной аэродром четыре самолета, из "Внуково" - 20, из "Домодедово" - 10.

В комплексе городского хозяйства утром во вторник сообщили, что видимость ухудшилась до 300-500 метров и что синоптики ожидают, что туман продержится до полудня.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидал, что туман рассеется к 11 утра. Он заверил, что это явление естественного происхождения, а не антропогенного. Если к вечеру вторника возрастет вероятность образования нового тумана, Гидрометцентр об этом предупредит.