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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Собянин заявил о снижении числа москвичей, попадающих в больницы с COVID

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Москве стабилизировалось число случаев госпитализации с COVID-19, после ввода нерабочих дней показатель установился на уровне полутора тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) он отметил, что в предыдущие недели в больницы попадали 1,6 тыс. - 1,7 тыс. пациентов. По словам мэра, в столице нет динамики роста заболеваемости.

Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся. "На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 млн, хотя она такая относительная, потому что часть москвичей вакцинируется в других регионах, в Московской области. Динамика неплохая, хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась", - сказал мэр.

По его словам, жителям столицы необходимо понимать, что, "несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень (заболевания коронавирусом) очень высокий и нужно беречь себя, не надеяться на авось, а вакцинироваться".

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что темпы вакцинации в столице выросли в четыре раза по сравнению с началом октября. Ежедневно прививку делают около 23 тысяч человек, около 7 тысяч из них делают повторную прививку, добавили в пресс-службе.

К утру четверга в Москве выявили 6 305 пациентов с коронавирусом.

Ранее с 28 октября по 7 ноября в Москве были объявлены нерабочие дни.

Накануне Собянин объявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, поэтому режим нерабочих дней продлевать не будут. Сохранятся некоторые ограничения: в частности, с 8 ноября будут заблокированы социальные карты москвичей, которые не переболели коронавирусом и не сделали прививку. Кроме того, посетит музеи или театры можно будет только при наличии QR-кода.

Москва во время нерабочих дней

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Москва Сергей Собянин коронавирус

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