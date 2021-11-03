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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Нерабочие дни в Москве продлевать не будут

Нерабочие дни в Москве продлевать не будут
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Стабилизация ситуации с COVID-19 в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней, заявил мэр города Сергей Собянин.

"В Москве (...) динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова в среду.

Мэр добавил, что к обычной жизни город приступает с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений. В их числе: домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника будет возможен только по QR-кодам.

Собянин вновь призвал москвичей вакцинироваться.

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлялись нерабочие дни.

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