Что случилось этой ночью: пятница, 5 ноября

Уменьшение числа москвичей с COVID-19 в больницах, ожидание США большего снижения цен на нефть от ОПЕК+, реакция США на диалог по стратстабильности с РФ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собянин заявил о снижении числа москвичей, попадающих в больницы с COVID-19. Он отметил, что после ввода нерабочих дней этот показатель установился на уровне полутора тысяч человек. В предыдущие недели в больницы попадали 1,6 тысячи - 1,7 тысячи пациентов, уточнил мэр Москвы.

- США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть. Вашингтон считает, что сейчас настало время для стабилизации цен на энергоресурсы и нужно сделать так, чтобы высокие цены на энергию не подрывали процесс восстановление мировой экономики.

- В госдепе отметили, что США довольны ходом диалога с РФ по стратегической стабильности. "Он конструктивен и полезен", - сказал представитель госдепа Нед Прайс. Он также выразил надежду, что США смогут начать такой диалог с Китаем.

- Госдеп пообещал награду до $10 млн за информацию о хакерской группировке DarkSide. Кроме того, Вашингтон заплатит до $5 млн за информацию, которая поможет арестовать в любой стране людей, стремящихся принять участие в операциях этой группировки.

- Запуск миссии Crew Dragon-3 к МКС перенесли на 8 ноября из-за плохой погоды. По информации НАСА, в ранее запланированную дату - 6 ноября, на Восточном побережье США ожидаются сильные ветры, кучевые облака и грозы.