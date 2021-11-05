Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Москве задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком на территории микрорайона Новые Ватутинки.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова уточнила, что в ближайшее время их доставят в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий.

Она напомнила обстоятельства инцидента. Вечером 4 ноября группа неизвестных на Нововатутинском проспекте в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок.

Потерпевшие допрошены, состояние ребенка оценят специалисты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В пятницу СМИ и анонимные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором группа из четырех человек нападает на мужчину с ребенком. На видео слышно, как мужчина указывает противникам, что он с ребенком. Нападавшие продолжили наносить ему удары и в нецензурной форме заявили, что их это не волнует. Автор видео сообщал, что инцидент произошел в районе Новые Ватутинки.

Позднее появилось видео, из которого следовало, что злоумышленники напали еще на одного мужчину.