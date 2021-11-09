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Сбой на зеленой ветке метро в Москве продолжался около часа

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбой в движении на Замоскворецкой линии московского метро продолжался около часа. Департамент транспорта в 19:06 сообщил, что оно вернулось в график, причина сбоя устранена.

Движение от станции "Театральная" до "Белорусской" прерывали в вечерний час пик для проверки поезда. В обратном направлении поезда шли с увеличенным интервалом.

Это второй подобный инцидент на зеленой ветке за неделю. 3 ноября утром из-за неисправного поезда был сбой на северном участке линии, между станциями "Динамо" и "Белорусская".

Москва Московский метрополитен Дептранс

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