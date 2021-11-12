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Москвичам пообещали дождь со снегом в выходные

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Погода с осадками в виде дождя со снегом продержится в столичном регионе до вторника, следует из данных прогноза погоды, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

Согласно данным Гидрометцентра, в пятницу, 12 ноября, по территории Москвы будет перемещаться волновой циклон, будет облачно, ожидаются снег и мокрый снег, ветер западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха 3-5 градусов тепла.

МоскваВысота снежного покрова в Москве достигла 2 смВысота снежного покрова в Москве достигла 2 смЧитать подробнее

В ночь на субботу температура воздуха опустится до небольших минусовых значений, возможна гололедица, днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя со снегом, температура воздуха в столице днем +3...+5, по области от 0 до 5 градусов.

В сообщении Гидрометцентра говорится, что с воскресенья в центре Европейской России начнут распространяться более холодные воздушные массы, ночью и днем пройдут небольшие осадки, температура воздуха в Москве в ночные часы -1...1 градус, по области -2...3 градуса, днем в столице 1-3 градуса тепла, в Подмосковье от -2 до + 3 градусов.

В понедельник, 15 ноября, в облачном покрове появятся прояснения, и усилится ночное выхолаживание воздуха, к утру температура понизится до -7...-2, пройдет небольшой снег, температура днем составит от - 5 до 0 градусов.

Во вторник, 16 ноября, осадков не ожидается, но ночью станет еще холоднее, прогнозируется -9...-4 градуса, днем от -5 до 0 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду.

Гидрометцентр Москва Подмосковье

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