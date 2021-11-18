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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В столичный регион с субботы придет мокрый снег с дождем

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - К Москве приближается обширный и глубокий циклон, он принесет в субботу в столичный регион ветреную и снежную погоду, которая продержится до середины следующей недели, прогнозирует Гидрометцентр.

Ранее метеорологи с высокой долей вероятности допускали, что в субботу в регионе может выпасть до 15 мм осадков, или около четверти месячной нормы, которая в ноябре равняется 58 мм.

Циклон идет в европейскую часть России с Гренландского и Норвежского морей, в его систему вольется молодой циклон, который станет причиной усиления ветра и осадков в столичном регионе, объяснили синоптики.

20 ноября "атмосферное давление в регионе будет стремительно падать, достигнет минимума днем и вечером начнет расти". В субботу оно составит 725 мм ртутного столба, в воскресенье - 731 мм ртутного столба, в понедельник поднимется до 741 мм.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег с дождем, скорость ветра при порывах будет достигать 15-20 метров в секунду. Снег с дождем прогнозируется также в воскресенье и в понедельник, а со вторника, 23 ноября, в регионе будет идти только снег.

С выходных будет постепенно холодать: от - 1 градуса ночью в субботу до -10...-5 в ночь на 23 ноября. Днем на выходные обещают плюс 1...3 градуса, в понедельник - от минус 4 до нула, 23 и 24 ноября - до 5 градусов мороза.

В ближайшую пятницу в городе и Подмосковье будет облачно, возможны небольшие осадки, днем будет плюс 1.. 3 градуса.

Москва Московская область Гидрометцентр Норвежское море

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