Высота снежного покрова в Москве достигла 2 см

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - За ночь в столице выпало около 3 мм осадков в виде дождя и мокрого снега, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в пятницу.

"Высота снежного покрова в районе главной метеостанции города на ВДНХ к 9:00 достигла 2 см", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что в прошлом году первый снежный покров высотой до 5 см сформировался в Москве 21 ноября.

Синоптики прогнозируют, что дождь, мокрый снег, местами гололедица сохранятся в столичном регионе минимум до 15:00 пятницы. Температура воздуха не превысит плюс 3-5 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что коммунальные службы при необходимости проводят выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети Москвы