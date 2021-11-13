Новый сквер появится около Казанского вокзала Москвы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сквер появится в районе станции "Комсомольская" рядом с Казанским вокзалом Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Проблемы с комфортом здесь вполне типичны для московских улиц, на которых много лет не проводилось благоустройство. Тем не менее, качественную городскую среду можно создать и в этом квартале. Для этого мы предлагаем расширить и качественно замостить тротуары, добавить зелени деревьев и создать новые места отдыха, превратить огромную пустынную площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в новый городской сквер", - написал он в своем блоге в субботу.

В рамках благоустройства работы пройдут на Новорязанской улице и примыкающих к ней Ольховской улице, Басманном переулке, 1-м Басманном переулке, Ольховском переулке, Ольховском тупике.

Также мэр сообщил, что "вскоре в гараж грузовых машин на Новорязанской улице переедет Музей Московского транспорта. На карте города появится еще одна точка притяжения для москвичей и гостей столицы".