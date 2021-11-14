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В Москве благоустроят квартал между Тверской и Большой Никитской улицами

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пять переулков, расположенных между Тверской и Большой Никитской улицами, планируют благоустроить в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"За счет частичного перераспределения уличного пространства тротуары станут шире и удобнее для пешеходов. Для каждого переулка будет разработан собственный рисунок гранитного мощения", - написал он в своем блоге в воскресенье.

Мэр пояснил, что речь идет о переулках Брюсова, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских, а также о Шведском тупике.

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Ранее благоустройство провели в Газетном и Никитском переулках.

По словам Собянина, на указанных улицах организуют "карманы" для стоянки машин, обустроят прилегающие дворы, высадят кустарники, разобьют газон, установят дополнительные уличные фонари.

"В результате благоустройства переулки будут выглядеть не хуже, чем соседняя Тверская - главная улица Москвы, - написал он. - Но в то же время они сохранят свой спокойный и уютный характер".

Мэр также сообщил, что москвичи смогут высказать свое мнение об этих проектах благоустройства на платформе "Активный гражданин".

Москва Сергей Собянин

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