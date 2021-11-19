Мокрый снег с дождем накроет Москву в ночь на субботу

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают москвичей о возможной гололедице на дорогах из-за циклона в виде снега с дождем.

"По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением фронтальных разделов активного скандинавского циклона, начиная с 2:00 и до 16:00 20 ноября, местами в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы - местами гололед", - сказали журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.

Спасатели предупреждают, что с 9:00 субботы в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать резких обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что коммунальные службы города готовы к ухудшению погодных условий и ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

"Прирост свежевыпавшего снега составит до 3 см. Температура воздуха ночью и днем 20 ноября – от 0 до +2 градусов, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с выходных в Москве будет постепенно холодать: от - 1 градуса ночью в субботу до -10...-5 в ночь на 23 ноября. Днем на выходные обещают плюс 1...3 градуса, в понедельник - от минус 4 до нуля, 23 и 24 ноября - до 5 градусов мороза.