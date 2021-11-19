Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мокрый снег с дождем накроет Москву в ночь на субботу

Мокрый снег с дождем накроет Москву в ночь на субботу
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают москвичей о возможной гололедице на дорогах из-за циклона в виде снега с дождем.

"По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением фронтальных разделов активного скандинавского циклона, начиная с 2:00 и до 16:00 20 ноября, местами в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы - местами гололед", - сказали журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.

Спасатели предупреждают, что с 9:00 субботы в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать резких обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что коммунальные службы города готовы к ухудшению погодных условий и ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

"Прирост свежевыпавшего снега составит до 3 см. Температура воздуха ночью и днем 20 ноября – от 0 до +2 градусов, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с выходных в Москве будет постепенно холодать: от - 1 градуса ночью в субботу до -10...-5 в ночь на 23 ноября. Днем на выходные обещают плюс 1...3 градуса, в понедельник - от минус 4 до нуля, 23 и 24 ноября - до 5 градусов мороза.

Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что нерабочие дни в Москве дали очень хороший эффект

Пандемия коронавируса

Более 5,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Москве

Задержан первый замначальника столичного главка МЧС

Задержан первый замначальника столичного главка МЧС

Telegram оштрафован в РФ еще на 3 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Telegram оштрафован в РФ еще на 3 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

В Москве вора в законе Джабуа приговорили к 9,5 годам колонии

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 37%

Суд признал законным экспресс-тестирование московских школьников на COVID-19

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что Москва демонстрирует максимальное снижение заболеваемости COVID

Попова заявила, что Москва демонстрирует максимальное снижение заболеваемости COVID

Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках по реновации

Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в субботу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });