Более 15% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - По предварительным оценкам, за последние 12 часов в столице выпало 9 мм осадков в виде дождя и мокрого снег. Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы, прирост осадков за ночь составил более 15% месячной нормы. Такие данные получены в 9:00 субботы с главной метеостанции города на ВДНХ.

По информации синоптиков, высота снежного покрова в Москве утром составила 2 см.

"Атмосферное давление в городе к 9:00 субботы понизилось до 722 мм рт.ст., что на 25 пунктов ниже климатической нормы", - уточнили в метеобюро.

Мокрый снег и дождь, порывы ветра до 15-20 м/с сохранятся в Москве до вечера субботы, предупредили накануне синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 2-3 градусов.

В городе может выпасть четверть месячной нормы осадков, которая в ноябре составляет 58 мм.