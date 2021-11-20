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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд 2008 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Из-за атлантического циклона атмосферное давление в Москве к 9:00 субботы понизилось до 721,6 мм рт.ст (961,8 гПа), сообщает сайт "Метеоновости".

"Пал рекорд минимального давления для этого дня, который составлял 722 мм рт.ст. (962,3 гПа), принадлежавший 2008 году", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что атмосферное давление в столичном регионе продолжит понижаться, и окончательное значение рекорда для 20 ноября станет известно во второй половине дня.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что за ночь в городе выпало более 15% месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега.

Москва

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