МЧС предупредило жителей Подмосковья об опасности гололеда

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Подмосковье до конца субботы сохранятся неблагоприятные погодные условия в виде мокрого снега, сильного ветра и гололедицы, сообщило Главное управление МЧС по Московской области.

"В связи с прохождением фронтальных разделов активного скандинавского циклона, начиная с 17 часов и до конца суток 20 ноября, местами в Московской области сохранятся: осадки (мокрый снег, снег с дождем); налипание мокрого снега; на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Уточняется, что местами возможен гололед, в отдельных районах области сохранится усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

МЧС рекомендует пешеходам передвигаться осторожно, обходить шаткие строения. Водителям МЧС советует значительно снизить скорость, не выезжать на летней резине, парковать автомобиль вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.