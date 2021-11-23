Минюст поддержал иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Главное управление Министерства юстиции по Москве поддержало иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), говорится в позиции ведомства по иску, с которым ознакомился "Интерфакс".

В московском Минюсте отмечают, что "организация осуществляла свою деятельность с неоднократными нарушениями законодательства РФ, неоднократно привлекалась к административной ответственности".

Во вторник Мосгорсуд приступил к подготовке заседания по иску прокуратуры о ликвидации ПЦ "Мемориал". Заседание будет продолжено 29 ноября.

В настоящее время прокуратура добивается через суд ликвидации двух структур "Мемориала" - правозащитного центра и просветительского общества (признано в РФ НКО-иноагентом).

Иск о ликвидации международного "Мемориала" Генпрокуратура подала в Верховный суд РФ. Заявление о ликвидации ПЦ прокуратура столицы направила в Мосгорсуд.

Как поясняли в Генпрокуратуре, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции Российской Федерации и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов".

В надзорном ведомстве утверждают, что организации скрывают "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем сами НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

"Мемориал" - и общество, и правозащитный центр - не признают претензии прокуратуры.