Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября

Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник отложил предварительное слушание по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом).

Предварительные слушания продолжатся 29 ноября, сообщила "Интерфаксу" представитель ответчика Мария Эйсмонт. В Мосгорсуде "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в связи с заседанием в Мосгорсуде были усилены меры безопасности. Также около суда собралась группа сторонников правозащитного центра и журналисты.

По данным правозащитного центра, в иске столичной прокуратуры отмечается, что в материалах организации "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)".

Прокуроры также посчитали, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем нарушал Конституцию РФ, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека и даже Конвенцию о правах ребенка.

Эти же основания указаны в иске Генпрокуратуры РФ о ликвидации международного общества "Мемориал" (признано НКО-иноагентом), поданном в Верховный суд России.

Как пояснили в надзорном ведомстве, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов".

В надзорном ведомстве утверждают, что организации скрывают "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем сами НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

В "Мемориале" и одноименном правозащитном центре отмечают, что организации уже выплатили суммарно более 6 млн рублей штрафов, назначенных им за нарушения закона об иноагентах. И общество, и правозащитный центр не признают указанные претензии.

Мемориал

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что на Украину уже начало поступать оружие из стран НАТО

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Минфин пообещал выполнение обязательств "Роснано" с госгарантиями

Пандемия коронавируса

Расширенное заседание комитета Думы, посвященное QR-кодам, перенесено на декабрь

В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Пассажир покончил с собой на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару

Минздрав разработал новые правила выдачи медицинских справок для водителей

Минздрав разработал новые правила выдачи медицинских справок для водителей
Пандемия коронавируса

Казанцам без QR-кодов, задерживающим электротранспорт, пригрозили ответственностью

Казанцам без QR-кодов, задерживающим электротранспорт, пригрозили ответственностью

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });