Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник отложил предварительное слушание по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом).

Предварительные слушания продолжатся 29 ноября, сообщила "Интерфаксу" представитель ответчика Мария Эйсмонт. В Мосгорсуде "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в связи с заседанием в Мосгорсуде были усилены меры безопасности. Также около суда собралась группа сторонников правозащитного центра и журналисты.

По данным правозащитного центра, в иске столичной прокуратуры отмечается, что в материалах организации "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)".

Прокуроры также посчитали, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем нарушал Конституцию РФ, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека и даже Конвенцию о правах ребенка.

Эти же основания указаны в иске Генпрокуратуры РФ о ликвидации международного общества "Мемориал" (признано НКО-иноагентом), поданном в Верховный суд России.

Как пояснили в надзорном ведомстве, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов".

В надзорном ведомстве утверждают, что организации скрывают "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем сами НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

В "Мемориале" и одноименном правозащитном центре отмечают, что организации уже выплатили суммарно более 6 млн рублей штрафов, назначенных им за нарушения закона об иноагентах. И общество, и правозащитный центр не признают указанные претензии.