Мосгорсуд 23 ноября начнет процесс по иску прокуратуры о ликвидации "Мемориала"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 23 ноября в 10:30 проведет подготовку по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), сообщает пресс-служба организации.

На этом заседании ответчик, правозащитный центр "Мемориал", может передать свой отзыв на исковое заявление, заявить ходатайства, должна быть назначена дата рассмотрения дела по существу.

О подаче иска прокуратуры в Мосгорсуд стало известно накануне. Аналогичное заявление о ликвидации международного общества "Мемориал" (признано НКО-иноагентом) Генпрокуратура направила в Верховный суд России, который проведет предварительное заседание по делу 25 ноября.

Как пояснили в Генпрокуратуре, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции Российской Федерации и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов".

В надзорном ведомстве утверждают, что организации скрывают "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем сами НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

"Мемориал" - и общество, и ПЦ не признают указанные претензии.