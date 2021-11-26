Власти Москвы создали механизм получения медотвода от вакцинации против COVID-19

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Механизм получения медотвода от прививки от коронавируса создан московским правительством, такую справку можно будет получить со 2 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"В целях обеспечения федерального законодательства Клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Подписан соответствующий приказ департамента здравоохранения столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность оформления медотвода по новому алгоритму будет доступна со 2 декабря текущего года.

В департаменте напомнили, что Минздравом РФ утвержден порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода к прививке или о факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Согласно этому документу, фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка (информация о медотводе), которая содержится на портале Госуслуг.

"Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года. Чтобы отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень и, таким образом, минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг, в Москве в опережающем режиме разрабатывается соответствующий механизм. Заранее формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения", - добавили в ведомстве.

Кроме того, по инициативе Клинического комитета для поддержки врачей в оценке необходимости медицинского отвода от вакцинации, будет предусмотрена возможность проведения консультации с экспертами – профильными главными внештатными специалистами департамента здравоохранения.

В экспертную группу, как уточняется в сообщении, вошел заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, так как у центра имеется значительный объем данных по эффективности и безопасности вакцины "Спутник V", которая применяется для вакцинации в столице. Участие экспертного сообщества позволит принимать врачам более точные и аргументированные решения.