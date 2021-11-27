Число заболевших COVID-19 в Москве за сутки снизилось после двух дней подъема

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировали 3 430 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 3 929 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 499 случаев, или на 12%.

За сутки коронавирус привел к смерти 96 человек. Общее число скончавшихся достигло 33 917. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели за сутки 5 116 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 760 697 человек.

Накануне сообщалось о 5 136 выписанных и 94 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 27 ноября составляет 1 млн 937 409.