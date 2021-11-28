Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РФ Александром Градским, умершим в возрасте 72 лет, пройдет 1 декабря в театре "Градский холл" (Коровий вал, д.3, стр.1), сообщили "Интерфаксу" в театре.

"Предварительно, прощание пройдет в среду, здесь, в театре. Время пока не определено", - сказал собеседник агентства.

Решение о том, где будет похоронен артист, по словам представителя театра, еще не принято.

Градский родился 3 ноября 1949 года. Он написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, стал автором нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" "Первого канала".