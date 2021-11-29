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Мосгорсуд оставил в силе штраф Дудю за пропаганду наркотиков в интервью

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы журналиста и блогера Юрия Дудя, который был оштрафован на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в интервью на Youtube-канале.

"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Как сообщалось, 20 октября Зюзинский суд Москвы назначил Дудю административный штраф в размере 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в его интервью.

Журналист признан виновным (по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ).

Административное дело было возбуждено в апреле 2021 года после обращения в МВД организации "Лига безопасного интернета".

Позднее директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что в ходе административного расследования был проведен ряд "официальных экспертиз", которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Дудя - с украинским блогером Ивангаем (Иван Рудской) и российским рэп-исполнителем Моргенштерном (Алишер Валеев).

Юрий Дудь Мосгорсуд Москва

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