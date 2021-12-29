Глава ФАС без сожаления прокомментировал отъезд Моргенштерна

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В клипе Моргенштерна (Алишера Валеева) для Альфа-банка "Клип за десять лямов", из-за которого ФАС в феврале 2021 года возбудила дело, целый букет нарушений, заявил RTVI руководитель ведомства Максим Шаскольский.

Ведущая эфира Марианна Минскер напомнила, что проблемы репера начались с претензий ФАС, но затем им заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин и Моргенштерну пришлось уехать из России. Она спросила Шаскольского, не жаль ли ему музыканта, "чисто по-человечески".

Глава ФАС ответил, что "чисто по-человечески" он лично не знаком с репером, но добавил, что ему "жаль не всех, кому приходится уехать из страны".

По его словам, ведомство решило проверить рекламный клип по жалобам потребителей.

"Я вот не очень интересуюсь такими продуктами. <…> [Но] в данном случае [есть] целый букет нарушений. И если кто-то хочет оценить качество и содержание, то можно в кругу семьи, вечером с детьми собраться и всё это посмотреть, дальше свое мнение выразить. Поэтому я думаю, что наши претензии обоснованы, и мы дальше в этом вопросе разбираемся в суде", – сказал глава антимонопольной службы.

О возбуждении дела ФАС стало известно 24 февраля и сообщалось, что рассмотрение дела назначено на 25 марта 2021 года. С тех пор никаких новостей об этом не поступало. В феврале ФАС отмечала нарушения закона о рекламе: Моргенштерн в кадре пьет спиртное, показывает непристойный жест, апеллирует к несовершеннолетним и называет Альфа-банк лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения и организационно-правовую форму банка. Образы сотрудниц банка в ролике ФАС нашла непристойными.

По словам Шаскольского, Альфа-банку за эти нарушения грозит штраф, но "очень небольшой, меньше миллиона рублей".

Говоря о нарушениях в песнях и рекламе, чиновник отметил, что ведомство строго следит за соблюдением всех требований и запретов и что отходить от правил можно только в меру.

"Если это как-то органично вписано в контекст, то можно и пошутить. <…> Может быть, в стороне, там бокал вина какой-то есть... <…> Но это органично должно быть. А если это всё на выпуск как бы, на то, чтобы эпатировать публику, наверное, это излишне", – сказал глава ФАС.

На вопрос, будет ли ФАС дальше как-либо реагировать на шутки и песни музыкантов и стендаперов, он ответил, что это будет зависеть от поступления жалоб.

В декабре 2020 года прокуратура Колпинского района Петербурга попросила районный суд запретить песню Моргенштерна "Я съел деда", предварительно прослушав и определив вредоносность всего ее текста.

Летом 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал репера на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях, которые проверяли по жалобе "Лиги безопасного интернета", Мосгорсуд подтвердил законность штрафа. Осенью 2021 года журналист Юрий Дудь получил штраф за пропаганду наркотиков в том числе в интервью с Моргенштерном.

Осенью 2021 года председатель СКР Александр Бастрыкин на онлайн-конференции заявил, что Моргенштерн по сути торгует наркотиками в соцсетях. После этого репер уехал из России. Его адвокат Сергей Жорин в беседе с РБК предположил, что Бастрыкина неверно проинформировали, и добавил, что официальных обвинений его клиенту не поступало.