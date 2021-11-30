Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Прирост осадков за ночь в Москве, по предварительным данным, составил 11 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города во вторник.

"В Москве продолжается дождь, местами сильный. За ночь выпало около 19% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ.

Норма осадков ноября для Москвы - 58 мм.

Ранее власти столицы, МЧС, синоптики предупредили москвичей о неблагоприятных погодных условиях в последний день осени. В столице может выпасть более трети месячной нормы осадков, порывы ветра будут достигать 20 м/с. Дождь в Москве днем сменится снегом, температура воздуха к вечеру понизится до минус 3-5 градусов.

Москва

Новости по теме

Новости

Москва побила сразу два рекорда - температуры и атмосферного давления

ЦСКА осудил фанатов за использование пиротехники на игре с "Зенитом"

Власти Москвы создали механизм получения медотвода от вакцинации против COVID-19

"Эхо Москвы" оштрафовали на 160 тыс. руб. за неуказание маркировки "иностранный агент"

В Москве задержаны 11 человек по подозрению в мошенничестве на 100 млн руб.

Ректору "Шанинки" предъявили обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников

Исполнительный директор "Шанинки" дала показания на ректора вуза Зуева

Исполнительный директор "Шанинки" дала показания на ректора вуза Зуева

Москва встала в десятибалльных пробках из-за снегопада

Москва встала в десятибалльных пробках из-за снегопада

Главу полиции подмосковного Долгопрудного заподозрили в организации нелегальной миграции

Google, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контента

Google, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контента
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });