Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Прирост осадков за ночь в Москве, по предварительным данным, составил 11 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города во вторник.

"В Москве продолжается дождь, местами сильный. За ночь выпало около 19% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ.

Норма осадков ноября для Москвы - 58 мм.

Ранее власти столицы, МЧС, синоптики предупредили москвичей о неблагоприятных погодных условиях в последний день осени. В столице может выпасть более трети месячной нормы осадков, порывы ветра будут достигать 20 м/с. Дождь в Москве днем сменится снегом, температура воздуха к вечеру понизится до минус 3-5 градусов.