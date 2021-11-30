Москва побила сразу два рекорда - температуры и атмосферного давления

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха в районе главной метеостанции столицы на ВДНХ к 7:00 вторника достигла 7,5 градуса, атмосферное давление понизилось до 712,5 мм рт.ст. (949,5 гПа), сообщил сайт "Метеоновости".

Установлены новые суточные рекорды для 30 ноября, подчеркивается в сообщении.

"Прежний температурный рекорд составлял 5,8 градуса и принадлежал 1974 году. А самое низкое давление для 30 ноября было в 1988 году и составляло 718,2 мм рт.ст. (957,6 гПа), пишут "Метеоновости".

Ранее во вторник в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что прирост осадков за ночь в столице, по предварительным данным, составил 11 мм.

"В Москве продолжается дождь, местами сильный. За ночь выпало около 19% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро. Он уточнил, что данные получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ.

Норма осадков ноября для Москвы - 58 мм.