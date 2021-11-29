Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в понедельник вечером

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Москве в понедельник вечером.

"С 21 часа 29 ноября с сохранением в течение суток ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах усиление ветра с порывами до 18 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют автомобилистам в связи с неблагоприятными погодными условиями значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковать авто вдали от деревьев.