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Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в понедельник вечером

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Москве в понедельник вечером.

"С 21 часа 29 ноября с сохранением в течение суток ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах усиление ветра с порывами до 18 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют автомобилистам в связи с неблагоприятными погодными условиями значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковать авто вдали от деревьев.

Москва МЧС

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