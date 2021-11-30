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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Комету Леонарда можно будет увидеть в небе 12 декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Комета Леонарда приблизится к Земле на минимальное расстояние 12 декабря, сообщили в Московском планетарии.

"К Земле приближается комета, которая обещает стать ярчайшей кометой года. Это комета Леонарда или Leonard (C/2021 A1). 12 декабря 2021 года она пройдет в 35 млн. км от нашей планеты. В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец и, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом", - говорится в сообщении.

В планетарии добавили, что в декабре также ожидается пик двух метеорных потоков - Геминиды и Урсиды.

"Звездопад из созвездия Близнецы - в ночь на 14 декабря максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час (...) С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, наблюдаем пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час", - сообщили в планетарии.

Там отметили, что яркая Луна, полнолуние которой состоится 19 декабря, существенно помешает наблюдениям за падающими звездами.

Московский планетарий

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