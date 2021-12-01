Число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось со 100 тысяч до 60 тысяч

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Доля трудовых мигрантов в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы существенно сократилась, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в интервью "Российской газете", опубликованном в среду.

"Над поручением Сергея Семеновича (мэра Москвы Сергея Собянина - ИФ) работаем уже несколько лет, постепенно сокращая привлечение иностранных граждан. Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч", - сказал Бирюков.

По его словам, мигранты работают не только дворниками, но и слесарями, малярами.

"Мы создаем для них все необходимые бытовые условия. Живут они в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Он сообщил, что меньше становится не только мигрантов, снизилось в целом количество занятых в отрасли - с 600 тысяч до 450 тысяч человек.

"Этого удалось достичь в том числе и благодаря применению новых технологий, повышению производительности труда, организации процессов производства работ", - пояснил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что на предприятиях комплекса городского хозяйства год от года все больше работающих из числа жителей Москвы и Московской области, а также регионов центральной России - Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей.

"Многие из них работают семейными династиями. Для них организованы достойные социально-бытовые условия, медицинское обслуживание и, конечно же, стабильная заработная плата", - отметил он.

Бирюков добавил: "Благодаря высокой доле машин и оборудования нам необходим квалифицированный персонал, готовый, если это необходимо, учиться и осваивать новые профессии".