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В МИД РФ назвали открытость страны для мигрантов инструментом борьбы с экстремизмом

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Москва видит в сохранении доступа на российский рынок труда для граждан центральноазиатских республик инструмент борьбы с ростом экстремистских настроений в этих странах, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

"Почва для роста экстремистских настроений имеется везде, где существуют острые социальные и экономические проблемы. Ни один регион не является исключением. Радикальная пропаганда не знает границ, благодаря современным средствам связи", - сказал Стерник в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, насколько велик риск идеологического вызревания экстремистских ячеек в Центральной Азии на фоне превращения Афганистана на плацдарм террористов, а также социальных проблем.

Он подчеркнул, что для того, чтобы сократить "благодарную аудиторию" радикальной пропаганды, "одних лишь усилий правоохранителей, конечно, недостаточно".

"Мы смотрим на эту задачу комплексно: через сохранение доступа трудоспособного населения стран региона к нашему рынку труда, развитие совместных проектов с новыми рабочими местами и иными эффектами, благоприятно влияющими на социально-экономическую обстановку в регионе", - подчеркнул российский дипломат.

По его словам, благами такого сотрудничества в наибольшей степени пользуются партнеры РФ по продвинутой экономической интеграции в рамках ЕАЭС - Казахстан и Киргизия, также "на небывалом подъеме" инвестиционное и проектное сотрудничество с Узбекистаном.

Стерник отметил, что Россия "очень привлекательна для учебы, работы и карьеры" среди граждан центральноазиатских республик.

"География, схожесть менталитета, связующая роль русского языка - тому подспорье. На протяжении десятилетий в нашей стране учатся и работают миллионы граждан государств Центральной Азии ежегодно. За этот период накоплен огромный опыт миграционного сотрудничества, сделаны ценные выводы как из положительных, так и отрицательных сторон такого сотрудничества", - добавил он.

Трудовая миграция - "улица с двусторонним движением", трудящиеся мигранты помогают и российской экономике, подчеркнул Стерник.

"Мы заинтересованы в применении здесь новейших подходов, таких как, например, организованный, а не стихийный набор персонала для крупных объектов в России. Этой работой мы активно занимаемся в составе межведомственных групп", - сказал он.

МИД РФ

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