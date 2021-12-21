МВД утвердило форму патента для трудовых мигрантов в виде карточки с чипом

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ, утверждающий новую форму патента на работу для трудовых мигрантов. Пластиковая карта будет содержать чип с записанными на нем отпечатками пальцами и фотографией владельца, согласно документу, опубликованному на портале правовых актов.

На носителе в виде чипа, встроенном в пластиковую карту, размер которой 8,5 сантиметра на 5,3 сантиметра, будут размещены: электронное изображение лица и изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, "пригодные для его идентификации". На обороте патента будут указаны наименование региона, где работает мигрант, информация о том, кем и где выдан документ, нумерация бланка патента. Также на оборотной стороне будет указан QR-код, в котором будут продублированы ФИО владельца, дата и место его рождения, гражданство, серия и номер патента, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.

Приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.