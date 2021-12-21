Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МВД утвердило форму патента для трудовых мигрантов в виде карточки с чипом

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ, утверждающий новую форму патента на работу для трудовых мигрантов. Пластиковая карта будет содержать чип с записанными на нем отпечатками пальцами и фотографией владельца, согласно документу, опубликованному на портале правовых актов.

На носителе в виде чипа, встроенном в пластиковую карту, размер которой 8,5 сантиметра на 5,3 сантиметра, будут размещены: электронное изображение лица и изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, "пригодные для его идентификации". На обороте патента будут указаны наименование региона, где работает мигрант, информация о том, кем и где выдан документ, нумерация бланка патента. Также на оборотной стороне будет указан QR-код, в котором будут продублированы ФИО владельца, дата и место его рождения, гражданство, серия и номер патента, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.

Приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.

МВД России Владимир Колокольцев

Новости по теме

Новости

Железная дорога проехала на зеленый

Железная дорога проехала на зеленый
Пандемия коронавируса

Минздрав включил COVID-вакцинацию подростков 12-17 лет в календарь прививок

Что произошло за день: понедельник, 20 декабря

Москву и всю европейскую часть РФ с 21 декабря ждут максимальные для декабря морозы

Второму фигуранту "дела Рашкина" о незаконной охоте избрали меру пресечения

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

У Минздрава запросили разрешение на испытание трехкратного введения "КовиВака"

У Минздрава запросили разрешение на испытание трехкратного введения "КовиВака"

Кабмин РФ поддержал проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

Кабмин РФ поддержал проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

ЦБ сообщил, что заявлений по поводу отключения РФ от SWIFT не поступало

Пандемия коронавируса

Минздрав разрешил компании "Генериум" проведение клинических испытаний COVID-вакцины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });