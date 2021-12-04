Арестован водитель Cadillac, выстреливший в таксиста в центре Москвы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд арестовал водителя автомобиля Cadillac, стрелявшего из травматического пистолета в таксиста в центре Москвы, сообщила журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Он заключен под стражу до 3 февраля 2022 года.

39-летнего мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

По данным прокуратуры, в пятницу, 3 декабря, на Большой Грузинской улице между водителем автомобиля Cadillac и таксистом произошел конфликт. В результате мужчина выстрелил в таксиста из травматического пистолета, последний получил "телесные повреждения".