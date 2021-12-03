В Москве водитель внедорожника открыл стрельбу по такси

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Водитель внедорожника открыл огонь из травматического оружия во время дорожного конфликта в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступил сигнал о нескольких выстрелах из предположительно травматического или пневматического пистолета из внедорожника на 2-й Брестской улице. Внедорожник объявлен в розыск", - сказал источник.

По предварительной информации, один человек обратился за помощью к медикам. Его жизни ничего не угрожает.

Предположительно конфликт произошел из-за того, что таксист не уступил дорогу внедорожнику.

"Водитель внедорожника пренебрег правилами дорожного движения и потребовал от таксиста уступить дорогу, а когда тот отказался, выстрелил в него из травматического пистолета", - сказал источник.