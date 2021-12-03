В Москве возбуждено уголовное дело о конфликте водителей со стрельбой

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - По факту дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК), сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, следователи выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о мере пресечения для задержанного.

Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова уточнила, что подозреваемому 39 лет, пострадавшему - 33 года.

Ранее в полиции сообщили, что днем на Большой Грузинской улице в ходе дорожного конфликта один водитель выстрелил в другого из травматического оружия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Стрелявшего задержали на месте. Источник "Интерфакса" сказал, что водитель внедорожника выстрелил в таксиста, который не уступил ему дорогу.