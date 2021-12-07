Антимасочник задержан за стрельбу по людям в московском МФЦ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали мужчину, открывшего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина, москвич 45 лет задержан", - сказал источник.

По его словам, причиной стрельбы в МФЦ стал бытовой конфликт. "По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять", - сказал источник.

Ранее источник сообщил агентству, что мужчина с пистолетом открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский", после чего скрылся. По предварительным данным, он ранил охранника и оператора, за их жизни борются врачи.