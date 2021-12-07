В Москве открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Десять станций Большой кольцевой линии московского метро открыли во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.

Новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя 10 станций - это "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

"Должен вам доложить, что 70% этого гигантского, сложнейшего проекта реализованы. Остается 30% - это девять станций, которые мы безусловно в основном уже построим в следующем году и, надеюсь, в 2023 году кольцо уже полностью замкнется и будет работать уже в полноценном режиме", - сказал Собянин на открытии БКЛ во вторник.

По его словам, с Большой кольцевой линии откроются пересадки на 44 различных направления - пригородные железные дороги, Московское центральное кольцо (МЦК), Московский центральный диаметр (МЦД), радиальные направления метро.

"Это тот ключевой проект, который является вместе с МЦК по сути дела новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы и московского транспортного узла", - добавил мэр.

Мэр также поблагодарил президента РФ, который участвовал в церемонии по видеоконференцсвязи, за постоянное внимание и поддержку развития транспортной системы Москвы. После официального запуска Собянин уехал на прибывшем поезде.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, открытие участка БКЛ от "Мнёвников" до "Каховской" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов: Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, Обручевский, Ломоносовский, Черёмушки, Коньково, Зюзино и Нагорный с населением 1,4 млн. человек, из которых 450 тыс. человек проживают в пешей доступности от новых станций.

Ожидается, что первое время новыми станциями будут пользоваться около 600 тыс. человек в сутки. Длительность поездок по городу для местных жителей сократится на 35-45 минут.

На БКЛ будут работать только новые составы. Для пассажиров в приложении "Метро Москвы" предусмотрен удобный сервис: в режиме онлайн можно посмотреть загрузку прибывающего поезда и выбрать более свободный вагон. Новые станции БКЛ приспособлены для маломобильных граждан, оборудованы лифтами, позволяющими спуститься с улицы на платформы.

Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.