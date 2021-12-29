Строительная готовность Большой кольцевой линии метро в Москве достигла 90%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы планируют полностью завершить до конца года, замкнуть кольцо собираются в 2023 году, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там отметили, что в Москве продолжают строительство новых и продление существующих линий.

В период с 2022 по 2024 годы в столице планируют завершить работу над 64 км линий, 27 станциями и тремя электродепо.

Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.