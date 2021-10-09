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По БКЛ в столице пустят новые поезда "Москва-2020"

По БКЛ в столице пустят новые поезда "Москва-2020"
Презентация поезда нового поколения "Москва-2020" московского метро
Фото: Максим Шипенков/EPA/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На Большой кольцевой линии (БКЛ) в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина будут работать поезда метро только новой серии "Москва-2020". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В общей сложности это более 100 составов, более 800 вагонов будут ежедневно перевозить людей на БКЛ, когда она замкнется", — заявил заместитель Мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

В новых составах предусмотрены USB-зарядки, датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации, климатические установки с обеззараживанием воздуха.

Также известно, что составы последнего поколения получили премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн и получило высшую оценку в категории "Поезда и самолеты".

Ранее Собянин сообщил, что десять станций БКЛ московского метрополитена планируют открыть осенью. Согласно демонстрируемой презентации, речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция.

Максим Ликсутов Москва Сергей Собянин БКЛ Московский метрополитен

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