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У задержанного за стрельбу в МФЦ заметили признаки психического расстройства

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Москвич, устроивший стрельбу в столичном отделении МФЦ, имеет признаки психического расстройства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, мужчина находится в неадекватном состоянии.

Ранее во вторник 45-летний посетитель МФЦ на Рязанском проспекте открыл огонь из пистолета по посетителям и персоналу учреждения. Его задержали полицейские. Нападавшим оказался 45-летний москвич Сергей Глазов.

В результате стрельбы двое сотрудников - администратор и охранник - скончались, еще четыре человека пострадали, среди них сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка десяти лет.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, задержанный "ведет себя неадекватно, агрессивен, оказывает активное сопротивление". "Возможно, он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ему предстоит наркологическая и психиатрическая экспертизы", - сказал источник.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт из-за нежелания посетителя надевать маску.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).

Москва

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