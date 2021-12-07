Источник сообщил, что стрелявший в МФЦ оказался радикальным антипрививочником

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Задержанный в Москве за стрельбу с жертвами в МФЦ на Рязанском проспекте 45-летний москвич Сергей Глазов оказался радикальным антипрививочником, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После задержания мужчина сообщил, что не верит в коронавирус, вакцины от него и в целом, а пандемию считает заговором, о чем неоднократно писал в соцсетях", - рассказал источник.

По его данным, перед тем, как начать стрельбу, мужчина в агрессивной манере пытался навязать свои взгляды сотрудникам МФЦ и отказывался надевать маску. "Когда с его доводами не согласились, начал стрелять", - сказал источник.

Ранее во вторник 45-летний посетитель МФЦ на Рязанском проспекте открыл огонь из пистолета по посетителям и персоналу учреждения. В результате погибли два человека, еще четверо получили ранения. Стрелявшего задержали, им оказался москвич Сергей Глазов. На месте происшествия обнаружен незарегистрированный пистолет "Глок".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, задержанный "ведет себя неадекватно, агрессивен, оказывает активное сопротивление". "Возможно, он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ему предстоит наркологическая и психиатрическая экспертизы", - сказал источник.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт из-за нежелания посетителя надевать маску.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).