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Высота снежного покрова в Москве выросла до 16 см

Высота снежного покрова в Москве выросла до 16 см
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки высота снежного покрова в Москве увеличилась с 12 до 16 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города в среду.

"Прирост осадков на главной метеостанции Москвы на ВДНХ 7 декабря составил, по предварительным оценкам, 8 мм. Это значительно меньше, чем в 1949 году, когда на город выпало 12,9 мм", - сказал представитель метеобюро.

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Московский снегопад 7 декабря не побил рекорд 1949 года, но занял второе место по суточному количеству осадков в столице за 72 года, уточнятся на сайте "Метеоновости". Самый высокий снежный покров в Москве (на ВДНХ) 8 декабря фиксировался в 1980 году (27 см) и в 2016 году (23 см).

"В результате последнего снегопада высота снежного покрова на утро 8 декабря составляет: на ВДНХ и МГУ - 16 см, на Балчуге - 17 см, в Тушине и Измайлове - 23 см", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в подмосковной Коломне сугробы подросли до 25 см.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что коммунальные службы в среду продолжают очистку улиц и дворовых территорий, парковочных мест, кровель и выступающих элементов фасадов.

"Снег вывозится на 56 стационарных снегосплавных пунктов. При необходимости проведем механизированное подметание проезжей части и тротуаров и противогололедную обработку", - говорится в сообщении.

Днем в Москве местами ожидается небольшой снег, его прирост может составить до 1 см. Температура воздуха не опустится ниже минус 4-6 градусов.

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