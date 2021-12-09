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В Подмосковье в ночь на четверг были морозы до минус 16 градусов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на четверг 9 декабря в столичном регионе, как и обещали синоптики, ударили морозы до минус 16 градусов, прошел небольшой снег. Минтранс Подмосковья предупредил автомобилистов, что это может осложнить ситуацию на дорогах.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

"К воскресенью морозы начнут отступать, уже в ночь на понедельник синоптики прогнозируют до минус 7 градусов. Сегодня в Подмосковье будет до минус 15 градусов, местами небольшой снег, северный ветер 5-10 м/с и гололедица", - сообщили в министерстве.

Московский Дептранс сообщил, что утром в городе было минус 10 градусов, телеграм-канал городского хозяйства днем ждет от -9 до - 11 градусов и называет эти морозы "январскими".

В среду заммэра Москвы Петр Бирюков пообещал, что в связи с похолоданием систему отопления в городе отрегулируют, чтобы в домах стало теплее.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в начале недели предупреждал, что к выходным в столице похолодает до -13... -15 градусов мороза, установится погода без осадков, с прояснениями.

Москва Московская область Минтранс Гидрометцентр Роман Вильфанд Петр Бирюков

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