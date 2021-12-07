В Москве к концу недели морозы усилятся до минус 13 градусов

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В столичном регионе обильных снегопадов в ближайшие дни не ожидается, будет постепенно холодать, к концу недели температура снизится до -13... -15 градусов мороза, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снег уже закончился, существенных осадков до конца недели не ожидается, в четверг-пятницу будет появляться солнышко", - сказал он.

Эксперт предупредил, что слабый мокрый снег может идти до конца вторника. Это создаст условия для образования гололедицы на дорогах, так как температура воздуха сначала поднимется "до нуля и положительных значений", а уже после полуночи похолодает, так как "циркуляция изменится, ветер меняется на северо-западный и северный", пояснил специалист.

По прогнозу, ночью похолодает почти на 10 градусов.

8 декабря в среду температура воздуха в городе днем составит -5...-7 градусов, по области до -9, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

"С четверга в столицу с востока придут холодные массы, и это будет настоящая зима. Ночные температуры в Москве составят -10...-12 градусов и днем, и ночью, по области до -15 градусов. Эти температуры уже примерно на 4-5 градусов ниже нормы, такая серьезная зима", - продолжил Вильфанд.

В пятницу мороз усилится: ночью будет -15... -17 градусов, по области до минус 19, днем в пятницу ожидается -11... -13 градусов, "в общем - серьезный морозец", отметил метеоролог.

По его словам, к концу недели заметно вырастет атмосферное давление и составит 761 мм ртутного столба, что на 15 мм выше нормы.

В ночь на вторник в столице начался сильный снегопад, к утру высота снежного покрова в городе выросла до 13 сантиметров. Департамент транспорта Москвы предупредил, что из-за снега и большого количества снегоуборочной техники ситуация на дорогах сложная, и в вечерний час пик рекомендовал автомобилистам по возможности пересаживаться на общественный транспорт.

Вечером во вторник в Метеобюро Москвы "Интерфаксу" сказали, что с начала прирост осадков в городе составил 8 мм.

"По предварительным расчетам, прошедшей ночью, утром и днем в городе выпало около 15% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - рассказал собеседник агентства.

Месячная норма осадков декабря в Москве - 56 мм.