Зима в Москве будет холодной и снежной

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы готовятся к тому, что зима в столице будет достаточно холодной и снежной, как это было семь лет назад, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что в прошлом году в Москве выпало более 180 см снега, и отметил, что в этом году ожидается еще больше.

Бирюков отметил, что коммунальные службы столицы справились с последствиями сильного снегопада 7 декабря. "Прошли снегопады, достаточные сложные: за сутки более 15 сантиметров, и это достаточно много. И хочу сказать, что городские службы с этим справились достойно", - сказал он.

Заммэра заявил, что город убран от снега за два дня.