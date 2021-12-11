Прирост снега в Москве за декабрь составил 26 см

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Повсеместные работы по уборке и вывозу снега продолжаются в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

Как говорится в сообщении, "на смену крупным снегопадам - в декабре прирост снега составил 26 см - пришли январские морозы".

По информации мэрии, снег вывозят на 56 стационарных снегосплавных пункта.

В сообщении подчеркивается, что на улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

По информации Гидрометцентра России, в ночные часы температура воздуха в Москве опускалась до минус 17 градусов.

Высота снежного покрова в районе главной метеостанции города на ВДНХ в 9:00 субботы составляла 14 см.