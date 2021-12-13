До 4 см снега может выпасть в Москве в понедельник

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Очередной снегопад пройдет в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

"Сегодня в городе снег, его прирост может составить 2-4 см", - говорится в сообщении.

Температура воздуха -3...-1 градуса.

Ранее в мэрии сообщали, что с начала декабря в Москве выпало уже 26 см снега.

Коммунальные и дорожные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, заявили в комплексе городского хозяйства.

По мере выпадения осадков сотрудники служб подметают проезжую часть, тротуары и дворы, а затем обрабатывают их от гололеда, подчеркивается в сообщении.

Под особым контролем находится очистка от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК (Московское центральное кольцо), объектам соцсферы, пешеходных зон, добавили в мэрии.

По информации Гидрометцентра России, высота снежного покрова в Москве (ВДНХ) составляет 14 см.

В столичном регионе до 23:00 вторника действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда.