Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

До 4 см снега может выпасть в Москве в понедельник

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Очередной снегопад пройдет в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

"Сегодня в городе снег, его прирост может составить 2-4 см", - говорится в сообщении.

Температура воздуха -3...-1 градуса.

Ранее в мэрии сообщали, что с начала декабря в Москве выпало уже 26 см снега.

Коммунальные и дорожные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, заявили в комплексе городского хозяйства.

По мере выпадения осадков сотрудники служб подметают проезжую часть, тротуары и дворы, а затем обрабатывают их от гололеда, подчеркивается в сообщении.

Под особым контролем находится очистка от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК (Московское центральное кольцо), объектам соцсферы, пешеходных зон, добавили в мэрии.

По информации Гидрометцентра России, высота снежного покрова в Москве (ВДНХ) составляет 14 см.

В столичном регионе до 23:00 вторника действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда.

Москва

Новости по теме

Новости

В Москве задержали трех человек за избиение мужчины в подземном переходе

В Москве задержали трех человек за избиение мужчины в подземном переходе

Пассажиры вернувшегося в Москву самолета улетят в Краснодар резервным бортом

Движение на МЦД-1 возобновлено после часового сбоя

Поезда на МЦД-1 ходят с задержками из-за человека на путях

На Солнцевской линии метро Москвы интервалы движения увеличились из-за человека на пути

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о пожаре в ковид-больнице в Москве

Москва купит у "Ростеха" территорию бывшего завода "МиГ"

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Новым председателем Мосгоризбиркома стала Ольга Кириллова

В Москве арестован мужчина, устроивший стрельбу с жертвами в МФЦ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });