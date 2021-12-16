Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали на выходе из дома

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала участницу Pussy Riot Марию Алехину в Москве на выходе из дома.

"Мария задержана, ее везут в отделение полиции", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман в четверг.

Ранее сообщалось, что полиция задержала другую участницу Pussy Riot – муниципального депутата Люсю Штейн.

Она была доставлена в отдел полиции, где на нее составили протокол по статье о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.